سرور يكشف سر نجاح سعود السويلم في النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور سر تميز العالمي خلال فترة رئاسة سعود السويلم، والتي شهدت ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز.

سر نجاح سعود السويلم

وأشاد هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء سعود السويلم في النصر، مؤكدًا أنه جعل العمل مؤسسي داخل النادي، الأمر الذي ساهم في نجاحه.

وقال: “كيف نجح سعود السويلم في النصر؟.. أعطى الاختصاص لأصحاب الاختصاص ومنع من دخول أصحاب الترزز وأوقف المتصدرين وعمل لجنة استشارية لاختيار اللاعبين وجلب مدرب وأردفه بلاعب يفهم ما يجري ويدور”.

وواصل هاشم سرور تغريدته قائلًا: “كما أنه رسم داخل النادي عمل مؤسسي من المفترض أن يقتدي بعده الكثيرون.. وهذا يشهد الله ما أحببت أن يكون عليه السويكت!”.

إقالة فيتوريا بعد تراجع النصر

وكان السويكت، قد أعلن عن إقالة المدرب البرتغالي، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، وقرر تعيين مدرب شباب النصر، ألين هورفات كمدير فني مؤقت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

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