سرور يوجه رسالة للاعبي النصر

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور رسالة إلى لاعبي العالمي، مطالبًا إياهم بتحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

سرور ينصح لاعبي النصر

وقال سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رسالة.. تمثل اسم النصر وأنتم الأمل لجماهيره نعلم كل معاناتكم السابقة والظروف الصعبة التي مررتم بها ونعلم ونقدر ما عانيتم بعد رجوعكم من الإصابات وكورونا والجهد الذي بذلتموه بعدها داخل الملعب الذي قوبل بغلطات تحكيمية أفقدتكم النقاط”.

وتابع: “ووضعتم النصر في مكان لا يليق به ووضعتهم في حرج أمام جماهيركم اليوم بديتم بالرجوع لمعنوياتكم وجزء من مستوياتكم ونقدركم هذا ونعلم بأن المستوى يأتي بالتدريج أنصحكم اليوم ببذل المزيد والتعاون أكثر فيما بينكم داخل الملعب حتى يعود العالمي يضرب كما تعودنا عليه المحبطات أمامكم كثيرة”.

وأضاف: “وأتمنى أن يكون تركيزكم فقط في النصر وجماهير العالمي وأن يستشعر الواحد فيكم بأن النصر كبير وما يحصل لا يرضي جماهير النصر رغم إيماننا أن الحكم ظلم فريقنا كثيرًا ولكن لا عذر لكم لأننا أصحاب مواقف كثيرة وقديمة مع الحكم ومواصلة الانتصارات هي الحل لإلجام الحكم وغيره بالتوفيق لكم ولنصرنا العظيم”.

واختتم تغريداته قائلًا: “الراحة يوم لبعد يوم المباراة مباشرة لمن لعب٩٠ دقيقة المباراة أمر صحي وسليم جدًا لإراحة العضل من مجهود المباراة.. أما اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة واللاعبين في الفريق الرديف وجميع الحراس عدى الأساسي لا بد من تمرينهم تمارين كاملة لذلك اليوم أنا ضد الإجازات ومع الراحة يوم لمن لعب!”.

العالمي يتجاوز الباطن بثلاثية

ولعب العالمي ضد الباطن، مساء أمس الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، ليُحقق انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي برصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، والخسارة في 6 مواجهات.

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