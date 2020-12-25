سرور يُشيد بتصريح غوميز عن النصر

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور بتصريح مهاجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بشأن العالمي، الذي يُعاني من تراجع النتائج هذا الموسم.

إشادة بتصريح غوميز

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الهلالي وهو يتحدث مع أحد الجماهير النصراوية، ويؤكد له تمنياته بعودة العالمي إلى وضعه الطبيعي، لأن المنافسة تحتاج إلى تواجده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأبدى هاشم سرور إعجابه بتصريحات المهاجم الهلالي، وعلق قائلًا: “كلام اللاعب الدولي غوميز عن وجود النصر والهلال بكامل قوتهم في الدوري يعتبر المحرك الأول للتنافس بين الأندية”.

وتابع نجم العالمي حديثه عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “تظهر معه جماليات الدوري والموسم كله في السعودية وهذا ما نقوله دائمًا للمتعصبين، شكرًا للدولي واللاعب الكبير غوميز”.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي برصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، والخسارة في 6 مواجهات.

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