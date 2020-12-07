سر التناغم بين هاري كين ومين سون في توتنهام

المواطن - محمد سمعه

كشف الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سر التناغم بينه وبين زميله الكوري الجنوبي هيونج مين سون وذلك بعد تألق الثنائي اللافت لـ النظر في مباراة أمس الأحد ضد نادي آرسنال بالجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

هيونج مين سون يرد الجميل لـ هاري كين

وكان كين صنع الهدف الأول لـ مين سون بالدقيقة الثالثة عشرة، ثم رد اللاعب الكوري الجميل للمهاجم الإنجليزي بصناعة الهدف الثاني له بالدقيقة الـ45 قبل نهاية الشوط الأول.

وأكد كين على أن سر التناغم يعود إلى حفظ كل منهما لـ تحركات الآخر في الملعب دون النظر، مضيفًا أن اللعب مع مين سو لفترات طويلة ساهم في جعله يمرر الكرة لـ زميله دون النظر إليه لأنه يعرف موقعه مسبقًا.

وكانت مباراة توتنهام ضد آرسنال بدأت بشكل سريع، حيث ضغط السبيرز منذ بداية اللقاء، ونفذ داير ركلة حرة في الدقيقة الثانية، ولكنها مرت فوق العارضة، ورد الجانرز عن طريق تسديدة من ساكا في الدقيقة السادسة، إلا أنها ذهبت بعيدًا.

هاري كين يهز الشباك قبل نهاية الشوط الأول

ومرر هاري كين الكرة إلى هيونج مين سون، لينطلق ويسدد كرة رائعة لتهز شباك الجانرز عند الدقيقة 13، وهدأت المباراة بعد ذلك، قبل أن يحرز كين الهدف الثاني من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 45، بعدما تلقى تمريرة مميزة من اللاعب الكوري.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة توتنهام ضد آرسنال، ضغط الجانرز ولعب ساكا كرة عرضية عند الدقيقة 47، لعبها لاكازيت رأسية، ولكن لوريس تمكن من التصدي لها، وأرسل تيرني كرة مميزة من الجانب الأيسر، وحولها أوباميانج برأسه فوق العارضة.

واستمرت محاولات الجانرز أملًا في تقليص الفارق، إلا أن تألق لوريس منعهم من هز الشباك، وظهر السبيرز عند الدقيقة 81، عن طريق سون من عرضية كين، ولكن مرت رأسيته بجوار القائم، واحتسب الحكم اللعب تسلل.

وكاد الجانرز أن يقلص الفارق عند الدقيقة 83 بعرضية من ويليان إلى ساكا، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، واستمرت المحاولات، لتنتهي مباراة توتنهام ضد آرسنال بفوز السبيرز بهدفين نظيفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 13 نقطة في المركز الـ15.

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