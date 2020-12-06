سر تألق رودريغيز مع نادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

كشف غاري رودريغيز سر تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ العودة إلى صفوفه بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

رودريغيز يكشف سبب تألقه:

وقال رودريغيز خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “سعيد بمستوانا وفوزنا المهم هذه الليلة، وأهنئ اللاعبين والنادي وجماهيرنا، ونعد بالأفضل والأقوى في قادم المباريات”.

وتابع مهاجم نادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “مساعدة زملائي والمدرب كاريلي، هي سبب ثقتي وظهوري بالمستوى الحالي، وأدين لهم بالكثير، وآمل الاستمرار بالمستوى نفسه خلال الفترة المقبلة”.

واختتم رودريغيز تصريحاته قائلًا: “فريقنا متكامل، ويحظى بحالة من الثقة والأريحية، والجميع في كامل جاهزيته للعب وصناعة الفارق، وترتيبنا في الدوري أصبح أفضل بكثير، ونتمنى مواصلة الأداء الجيد”.

نادي الاتحاد يتجاوز عقبة الوحدة:

ولعب نادي الاتحاد ضد الوحدة اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ونجح العميد في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند 6 نقاط فقط.

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