سعد بقير: النصر فريق مهزوز نفسيًا

المواطن - محمد سمعه

أكد التونسي سعد بقير لاعب نادي أبها، على أن النصر فريق مهزوز نفسيًا مضيفًا أن الخسارة مرتين من نادي الهلال، ساهمت في تحقيق أبها لانتصاره الثمين على العالمي بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سعد بقير لاعب فريق أبها لـ #في_المرمى : توقعنا الفوز على النصر لانه بعد الخسارتين من الهلال أصبح مهزوز نفسياً pic.twitter.com/35iJQL3cET — العربية – في المرمى (@FilMarma) December 3, 2020

وتحدث سعد بقير لـ برنامج “في المرمى” على قناة “العربية” قائلًا: “خسارة أصفر العاصمة مرتين من الهلال في 5 أيام، جعلت أبها يحقق الفوز الثمين عليه، وأعلم تمامًا أن العالمي فريق كبير، لكن أبها استحق الفوز وبكل جدارة”.

وأضاف بقير: ” حقيقة في الشوط الأول، أصفر العاصمة خلق العديد من الفرص لإحراز أكثر من هدف، لكنهم سجلوا هدفًا واحدًا فقط، وفي الشوط الثاني الأفضلية كانت لـ أبها”.

وتابع بقير: “عبدالرزاق الشابي المدرب التونسي ساهم كثيرًا في انضمامي لـ أبها، وأقنعني بهذا الأمر، وأنا سعيد بالتواجد مع أبها”.

إصابة مرعبة لـ نجم أبها

من ناحية أخرى، تعرض اللاعب أحمد الحبيب نجم الفريق الكروي الأول بنادي أبها لإصابة قوية في العين اليُمنى، وذلك بعد أن شارك في مباراة النصر أمس الخميس بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أبها عبر “تويتر” أن الحبيب تعرض لإصابة قوية في عينه اليمنى حيث ظهرت وهي متورمة.

وكان أحمد الحبيب اصطدم بالمدافع البرازيلي مايكون لاعب العالمي خلال المباراة التي انتهت بفوز أبها بنتيجة هدفين لهدف.

خسارة النصر من الاتفاق تُنهي آماله في المنافسة

وفي سياق آخر، سيواجه النصر، فريق الاتفاق بالجولة السابعة من دوري المحترفين يوم الاثنين المقبل، وإذا تعثر الأصفر مجددًا في هذه المباراة وخسرها، فستنتهي آماله رسميًا في المنافسة على لقب الدوري في موسم 2020/2021.

وقال الإعلامي وليد الفراج في مقدمة حلقة أمس الخميس ببرنامج “الدوري مع وليد”: ” تعثر النصر في مباراة الاتفاق المقبلة، يعني رسميًا نهاية آمال العالمي في المنافسة على لقب الدوري”.

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