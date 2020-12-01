سعود الصرامي يرحل عن النصر رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الإعلامي سعود الصرامي في مقطع فيديو، قبل قليل، عن انتهاء علاقته رسميًّا بنادي النصر كمتحدث رسمي باسمه.

سعود الصرامي يرحل رسميًّا:

وقال سعود الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حياكم الله.. حبيت أقول لكم خبر حصري اليوم انتهت علاقتي رسميًّا بنادي النصر كمتحدث رسمي، بالتوفيق للعالمي في مشواره القادم، والله يحفظ الجميع وتحياتي للجميع”.

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت قد أصدرت قرارًا بتعيين سعود الصرامي متحدثًا رسميًّا في مطلع شهر أكتوبر 2019، في إطار هيكلة المركز الإعلامي وإدارة العلاقات العامة بالنادي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تغييرًا إداريًّا في صفوف نادي النصر، حيث تعيين حسين عبدالغني كمدير تنفيذي لكرة القدم، بعد دقائق من قبول استقالة المشرف العام على الكرة، عبدالرحمن الحلافي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تراجع النصر هذا الموسم:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضد نظيره الهلال على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بهدفين مقابل هدف، ليحصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

على الجانب الآخر، يُعاني العالمي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر 4 مباريات، وكان آخرها ضد الهلال أيضًا في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط.

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