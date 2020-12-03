سعود الطبية تحذر من التدفئة بالحطب والفحم في الأماكن المغلقة

المواطن - الرياض

حذرت مدينة سعود الطبية من إشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة بغرض التدفئة مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى زيادة غاز أول أكسيد الكربون، مما يسبب أضرارًا صحية عند استنشاقه.

ونوهت سعود الطبية على أهمية الوقاية من وسائل التدفئة في فصل الشتاء وتجنب إشعالها في الأماكن المغلقة بسبب حوادث الاختناق.

وكان الباحث في الطقس والمناخ زياد الجهني، توقع أن يشهد منتصف الأسبوع المقبل موجة باردة، قد تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي.وقال الجهني في تغريدة له عبر تويتر، إن الحالة من المتوقع أن تشمل أجزاءً من المناطق الشمالية والوسطى بشكل خاص، مطالبًا بتجهيز أجهزة التدفئة تحسبًا للانخفاض الكبير المتوقع في درجات الحرارة.

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