سلالة جديدة من فيروس كورونا تسبب الفوضى في المملكة المتحدة والحكومة تشدد الإجراءات

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أبلغت المملكة المتحدة عن 35928 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، حيث تسببت سلالة جديدة من فيروس كورونا في ارتفاع الإصابات بنسبة 94.8 في المائة.

الارتفاع المفاجئ في الاختبارات الإيجابية يضع رقم اليوم بالقرب من ضعف الرقم المسجل يوم الأحد الماضي وهو 18447.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت الأرقام الرسمية أيضًا أن 326 شخصًا ماتوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، أي أكثر من ضعف الوفيات البالغ عددها 144 حالة التي تم الإبلاغ عنها هذا الوقت من الأسبوع الماضي.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد: إن لندن وجنوب شرق إنجلترا قد يظلان تحت قيود صارمة لبعض الوقت بسبب فيروس كورونا، مضيفًا أن هناك حاجة لإلغاء خطط تخفيف القيود بمناسبة عيد الميلاد لوقف سلالة جديدة سريعة الانتشار.

وواجهت الحكومة انتقادات لفرض إغلاق فعال على أكثر من 16 مليون شخص قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، لكن مات هانكوك قال: إن قرار اتخذ على وجه السرعة بعد أن أظهرت أدلة جديدة أن السلالة الجديدة كانت مسؤولة عن تصاعد حالات فيروس كورونا.

السلالة الجديدة، التي يقول المسؤولون: إنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% عن الأصلية، ودفعت أيضًا العديد من الدول الأوروبية إلى فرض قيود على السفر من وإلى بريطانيا.

انتقادات للحكومة البريطانية:

ودافع هانكوك عن قرار تشديد القيود في بعض مناطق المملكة المتحدة، في ظل اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال هانكوك في تصريحات أبرزتها سكاي نيوز: إن تشديد القيود في لندن وجنوب شرقي إنجلترا حتى الدرجة الرابعة قبيل عيد الميلاد جاء بسبب خروج السلالة الجديدة عن السيطرة، ووجود حاجة لردعه من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد.

وقال الوزير البريطاني: إنه كان من واجب السلطات اتخاذ إجراءات عاجلة بعد ورود المعلومات عن السلالة الجديدة، بحسب “رويترز”.

وأشار هانكوك إلى أن الوعود السابقة بشأن تخفيف القيود خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، جاءت قبل ظهور هذا التحدي الجديد واضطرت الحكومة إلى التراجع عنها.

كما انتقد الوزير البريطاني قرار الكثير من المواطنين مغادرة لندن في ظل إعلان القيود الجديدة؛ ما أدى إلى اكتظاظ محطات سكك الحديد، واصفًا ذلك بأنه “سلوك غير مسؤول إطلاقًا”.

حظر الرحلات للمملكة المتحدة:

فيما سارعت دول أوروبية لوقف الرحلات من بريطانيا، في محاولة لوقف موجة أخرى من الإصابات المنسوبة إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا، وُصِفت بأنها “أكثر خطورة”.

وحظرت هولندا وصول المسافرين جوًّا من بريطانيا “كإجراء وقائي”، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الأول من يناير، حسبما أفادت الحكومة الهولندية.

وقالت الحكومة الهولندية: إنها ستنضم إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لاكتشاف طرق للحد من انتشار هذه الفصيلة في أوروبا.، مُشيرة إلى أن حظر الرحلات في وسائل النقل الأخرى “لا تزال قيد البحث”.

وتدرس كل من ألمانيا وفرنسا وإسرائيل قرارًا مماثلًا، لمواجهة السلالة الجديدة التي خرجت عن السيطرة في بريطانيا، كما صرّح وزير الصحة البريطاني مات هانوك لبي بي سي.

ونقلت فرانس برس عن مصدر حكومي في برلين أن الحكومة الألمانية تدرس اتخاذ خطوة مماثلة، على غرار هولندا، “كخيار جاد”، بالنسبة إلى الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا.

شارك الخبر