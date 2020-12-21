سلمان الدوسري بعد تلقى لقاح كورونا : الحمد لله أني سعودي

المواطن - الرياض

أعلن الكاتب سلمان الدوسري عن تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكداً فخره بأن صحة الإنسان أولوية للحكومة، وأن السعودية من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح .

وقال الدوسري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: فخور بأن صحتي كإنسان أولوية لحكومتي… فخور بأن وطني كان من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح… فخور بأن بلادي قدمت حقي كإنسان ولو كلفها ذلك عشرات المليارات… فخور بأبناء وطني من العاملين والمتطوعين في القطاع الصحي… الحمد لله أني سعودي.

كما رد الدوسري على أحد متابعين وقال: الحمد لله اللقاح مضمون وبنسبة كبيرة.. على ثقة تامة أن حكومتي لا تسمح بتعريض مواطنيها للخطر.. بل تبحث عن حمايتهم ورعايتهم.

وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكد في وقت سابق أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ويُتابع باهتمام، حيث حرصت القيادة الرشيدة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور في الفيروس.

وأوضح الربيعة، في مقابلة مع قناة الإخبارية اليوم، أن الفيروس المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس الدارج حاليًّا، مشيرًا إلى أن فعالية اللقاحات غالبًا لن تتأثر بهذا التحور، وهذه أمور مبشرة بالخير، فيما لا يزال تقييم سرعة انتشاره تحت الدراسة.

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