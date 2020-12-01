سهم دار الأركان يغلق منخفضًا عند 8.75 ريال

المواطن - الرياض

أغلق سهم دار الأركان اليوم على انخفاض طفيف لينهي أولى جلسات ديسمبر عند 8.75 ريال، فيما بلغت عدد الصفقات التي أجريت اليوم على السهم 20,954,456 صفقة بقيمة إجمالية 184,108,910.13 ريال بمتوسط 7,542 سهمًا في الصفقة الواحدة.

أداء سوق الأسهم اليوم

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 24.97 نقطة ليقفل عند مستوى 8722.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 645 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 520 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية، ووفرة، والإنماء طوكيو م، وعسير، وجاكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ساب، وأميانتيت، وفيبكو، وسليمان الحبيب، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 7.92%.

فيما كانت أسهم شركات ساب، وكيمانول، وسيرا، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ساب، وكيمانول، ونسيج، وسيرا، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطا في القيمة.

قضية التلاعب في سهم دار الأركان

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت أمس عن إحالة 22 مستثمرًا إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة إنه تمت إحالة المستثمرين لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم دار الأركان للتطوير العقاري، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره (1,334,566,432) مليار وثلاث مئة وأربعة وثلاثون مليونًا وخمس مئة وستة وستين ألفًا وأربع مئة واثنين وثلاثين ريالًا، وقد أودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

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