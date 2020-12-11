سوزان رايس تعود إلى البيت الأبيض مجددًا بصحبة بايدن

المواطن - سعد البحيري

ستعود سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي في عهد باراك أوباما إلى البيت الأبيض مجددًا بعد أن اختارها الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لشغل منصب رئيسة مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض.

من هي سوزان رايس ؟

ولدت رايس في 17 نوفمبر 1964، في واشنطن، والتحقت بجامعة ستانفورد، وحصلت على شهادتها الجامعية عام 1986.

شغلت منصب مستشار الأمن القومي الرابع والعشرين في الولايات المتحدة في الفترة من 2013 إلى 2017.

وكانت سابقًا دبلوماسية وزميلة في مؤسسة بروكينغز، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عام 2009، كما عملت مع موظفي مجلس الأمن القومي ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية خلال فترة ولاية الرئيس بيل كلينتون الثانية.

ترشيحات وإخفاقات

بعد إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما في عام 2012، تم ذكر سوزان رايس كبديل محتمل لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، لكن الأمر لقي معارضة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، حيث اتهموها بالإدلاء بتصريحات غير دقيقة حول مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز في بنغازي في سبتمبر 2012 فأعلنت أنها سحبت اسمها قائلة إنه إذا رشحت فإن “عملية التصديق ستكون طويلة ومضنية ومكلفة”.

وبعد انتخاب جو بايدن تردد اسمها لشغل منصب وزير الخارجية لكن الترشيحات الأقوى كانت من نصيب أنتوني بلينكن، كما أنها كانت مرشحة في الصيف الماضي لتُصبح نائبة لجو بايدن في حال فوز في الانتخابات، لكنّه منصب ستشغله كامالا هاريس في نهاية المطاف.

تعيينات جديدة

وفي سياق متصل اختار بايدن عددًا من الشخصيات لشغل مناصب قيادية في إدارته التي ستتولى المهام رسميًا في العشرين من الشهر المقبل، حيث اختار توم فيلساك ليكون وزيرًا للزراعة، وهو منصب كان قد شغله طوال فترة رئاسة أوباما (2008-2016). واختار مارسيا فادج لمنصب وزيرة الإسكان، ودنيس ماكدونو وزيرًا لقدامى المحاربين، وكاترين تاي المحامية المتخصصة في شؤون التجارة الحرة والصين لشغل منصب الممثلة التجارية للولايات المتحدة.

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