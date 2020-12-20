سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 24.69 بتداولات بلغت 11 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بـ 24.69 نقطة ليقفل عند مستوى 8686.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 365 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 464 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 142 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: باعظيم، وملاذ للتأمين، والعالمية، والأصيل، وسايكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: وفرة، وأنعام القابضة، والفخارية، والصناعات الكهربائية، والمتقدمة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.65%.

فيما كانت أسهم شركات: سيرا، وملاذ للتأمين، وزين السعودية، وأمانة للتأمين، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: المصافي، وسيرا، وأمانة للتأمين، وملاذ للتأمين، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً بـ 349.68 نقطة ليقفل عند مستوى 21000.01 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم تقاسمتها 1056 صفقة.

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