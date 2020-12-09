سوق الأسهم السعودية يكسب 48 نقطة بتداولات 11.8 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 48.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8660.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، والعمران، وصادرات، والكثيري، وأسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنعام القابضة، وشمس، والإنماء طوكيو م، وأبو معطي، والصناعات الكهربائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 3.51%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان، والتصنيع، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وصادرات، والمصافي، وكيان السعودية، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 588.44 نقطة ليقفل عند مستوى 19840.14 نقطة، وبتداولات بلغت 50 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 520 ألف سهم تقاسمتها 1441 صفقة.

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