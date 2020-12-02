سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 11.7 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 27.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8694.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.7 مليار ريال.

أداء سوق الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 355 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، والعمران، وتبوك الزراعية، والشرقية للتنمية، وبحر العرب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنعام القابضة، وصناعة الورق، والأهلية، ومجموعة الحكير، والخدمات الأرضية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.93%.

فيما كانت أسهم شركات كيمانول، وسيرا، وكيان السعودية، ودار الأركان، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، والمصافي، والشرقية للتنمية، والأسماك، والوطنية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 580.80 نقطة ليقفل عند مستوى 19254.74 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 490 ألف سهم تقاسمتها 1124 صفقة.

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