سوني تسحب Cyberpunk 2077 من بلايستيشن 5 بسبب أخطائها المزعجة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أزالت شركة سوني لعبة Cyberpunk 2077 ، إنتاج استوديو CD Projekt Red، من متجر بلايستيشن 5، وسط شكاوى عديدة من المستخدمين من الأخطاء ومواطن الخلل.

وكانت لعبة Cyberpunk 2077 من أكثر الألعاب المنتظرة لعام 2020، وانتظر محبو ألعاب الفيديو إطلاقها بفارغ الصبر لكنها جاءت مخيبة للآمال.

وأعلنت شركة سوني عن هذه الخطوة اليوم الجمعة، كما عرضت أيضًا رد الأموال لأولئك الذين اشتروا اللعبة، حيث قالت: نسعى جاهدين لضمان مستوى عالٍ من إرضاء العملاء، وبالتالي سنبدأ في رد الأموال كاملة لجميع اللاعبين الذين اشتروا Cyberpunk 2077 عبر متجر بلايستيشن.

وتابعت: بمجرد أن نتأكد من شرائك Cyberpunk 2077 عبر المتجر، سنبدأ في معالجة استرداد أموالك، لكن يرجى ملاحظة أن إكمال استرداد الأموال قد يختلف بناءً على طريقة الدفع والمؤسسة المالية.

وانخفضت أسهم شركة CD Projekt Red البولندية بنسبة 30% منذ إطلاق اللعبة في 10 ديسمبر، وقد وعد بإصلاح الخلل بالتحديثات المقبلة.

وكان قد تم إطلاق اللعبة لجهاز بلايستيشن 5 الجديد و Xbox Series X وXbox Series S، ولا تزال متاحة في متجر مايكروسوفت وكذلك لأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

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