سويسرا ترخص لاستخدام لقاح فايزر ـ بايونتك ضد فيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت سويسرا، عن ترخيص استخدام لقاح فايزر ـ بايونتك المضاد لفيروس كورونا، وفقاً لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، أصدرت تصريحًا لاستخدام لقاح مودرنا في حالات الطوارئ (EUA) للوقاية من مرض فيروس كورونا، من شركة Moderna في الولايات المتحدة لاستخدامه في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

ومن المتوقع أن يبدأ توزيع ملايين الجرعات من اللقاح الثاني للوقاية من فيروس كورونا فورا على العاملين الصحيين والمقيمين في مجال الرعاية طويلة الأجل.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إن لقاح Moderna الخاص بكورونا، قد استوفى المعايير القانونية لإصدار استخدام الطوارئ EUA، و يوفر مجمل البيانات المتاحة دليلاً واضحًا على أن لقاح Moderna قد يكون فعالًا في الوقاية من فيروس كورونا.

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