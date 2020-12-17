شاشات مراقبة تلفزيونية حديثة في المسجد النبوي

المواطن - واس

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس شاشات المراقبة التلفزيونية الحديثة بالمسجد النبوي الشريف, التي زِيدَتْ من (9) إلى (24) شاشة لتغطية أكبر عدد من المواقع داخل المسجد وسطحه والساحات.

كما دشّن السديس خلال تفقده أعمال إدارة عمليات التحكم والسيطرة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي شاشة متابعة البلاغات الإلكترونية, واطلع على ما تقدّمه الإدارة من أعمال تهدف إلى تجويد سير منظومة الأعمال داخل المسجد النبوي، وآلية تسهيل تحويل البلاغات بين الإدارات والجهات ومراعاتها للناحية الفنية والخِدْمية والتقنية, والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الهادفة إلى تحقيق الأمن الصحي للمصلين والزائرين , كما استقبل مكالماتٍ من مستفيدين عبر الرقم الموحّد في غرفة التحكم والسيطرة التابعة للإدارة.

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