شالكه الألماني يعين كريستيان جروس مدربًا له حتى نهاية الموسم

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أعلن شالكه عن تعيين كريستيان جروس مدربًا جديدًا له حتى نهاية الموسم الحالي، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأقال شالكه مدربين بالفعل هذا الموسم، بعد بداية سيئة في مبارياتهما بالدوري الألماني ونتائجهما السيئة للغاية.

مهمة صعبة للغاية:

ووصل جروس إلى جيلسنكيرشن لينضم إلى نادٍ لم يحقق أي فوز في أول 13 مباراة في الموسم، ولم يحقق أي فوز في 29 مباراة في الدوري، وهو رقم قياسي مروع يعود إلى يناير.

وقال المدير الرياضي يوشين شنايدر لموقع شالكه: “بالنسبة إلى شالكه ، فإن الأشهر الخمسة المقبلة ستكون حاسمة”.

وأظهر كريستيان جروس في كل من ألمانيا وإنجلترا أنه قادر على مواجهة تحديات مثل هذه بنجاح، وكان جروس عاطلًا عن العمل منذ فبراير، عندما انتهت فترته الثالثة مع النادي الأهلي السعودي.

في السابق بمسيرته الإدارية، عمل أيضًا على قيادة الأندية بما في ذلك توتنهام وشتوتغارت وبازل ويونغ بويز.

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