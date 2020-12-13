شاهد.. أسراب الجراد تغزو حي الوسام بالطائف

المواطن - الطائف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق وصول أسراب من الجراد إلى حي الوسام بمحافظة الطائف مساء أمس السبت.

وأظهر المقطع، أعداداً كثيفة من الجراد تنتشر في الحدائق والمتنزهات في المنطقة في حي الوسام بالطائف، وسط تحذيرات من خطورة تناوله بسبب رشه بالمبيدات وخطورته على الصحة.

وكان المهندس محمد الشمراني، مدير مركز مكافحة الجراد بوزارة البيئة قد أوضح أنه يتم مكافحة الجراد عن طريق مبيدات معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، وهي مبيدات صديقة للبيئة ولا تؤثر عليها.

وحذر الشمراني، في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية” من خطورة تناول هذا الجراد، مؤكداً أن له أضراراً على صحة الإنسان بسبب المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في مكافحة الجراد، وقد يسبب التسمم.

وأضاف المهندس محمد الشمراني أن هناك تحذيرات تطلقها وزارة البيئة لجميع المواطنين والمقيمين عبر مواقعها المعتمدة بعدم تناول الجراد بسبب خطورته على الصحة.

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