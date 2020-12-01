شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للأودية والشعاب في البرك

وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

هذا وشجعت الأجواء الماطرة الأهالي على الخروج للاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة.

من جهتها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة.

ونصحت المديرية بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.