شاهد .. إصابة مرعبة لـ أحمد الحبيب نجم أبها بعد مواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب أحمد الحبيب نجم الفريق الكروي الأول بنادي أبها لإصابة قوية في العين اليُمنى، وذلك بعد أن شارك في مباراة النصر أمس الخميس بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أبها عبر “تويتر” أن الحبيب تعرض لإصابة قوية في عينه اليمنى حيث ظهرت وهي متورمة.

وكان أحمد الحبيب اصطدم بالمدافع البرازيلي مايكون لاعب العالمي خلال المباراة التي انتهت بفوز أبها بنتيجة هدفين لهدف.

وفي سياق آخر، سيواجه النصر، فريق الاتفاق بالجولة السابعة من دوري المحترفين يوم الاثنين المقبل، وإذا تعثر الأصفر مجددًا في هذه المباراة وخسرها، فستنتهي آماله رسميًا في المنافسة على لقب الدوري في موسم 2020/2021.

تعثر النصر ضد الاتفاق يُنهي آماله في المنافسة

وقال الإعلامي وليد الفراج في مقدمة حلقة أمس الخميس ببرنامج “الدوري مع وليد”: ” تعثر النصر في مباراة الاتفاق المقبلة، يعني رسميًا نهاية آمال العالمي في المنافسة على لقب الدوري”. وأصبح السؤال المهم الذي يشغل بال وعقل جميع جمهور النصر هو أين سيُنهي العالمي، موسمه في الدوري السعودي، خاصة أن جماهير العالمي تخشى من تكرار سيناريو نادي الاتحاد في آخر 3 مواسم، حيث كان العميد يعاني دائمًا من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى ثم يستفيق في آخر الأسابيع وينهي الدوري في مركز بعيد عن آخر 3 مراكز وهي التي تُجبر أصحابها على توديع دوري المحترفين. شبح الإقالة يُطارد روي فيتوريا وفي سياق آخر، تتجه إدارة العالمي إلى إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفريق الكروي الأول، وذلك بعد تلقي الخسارة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على يد نادي أبها أمس الخميس. وقبل مباراة أبها، كان المدرب روي فيتوريا تعرض لانتقادات قوية بعد خسارة نهائي كأس الملك يوم السبت الماضي ضد نادي الهلال، حيث طالبت فئات عريضة من جماهير العالمي إقالته كونه لم يعد لديه ما يقدمه للفريق الكروي الأول.

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