شاهد.. الجماهير تستقبل الاتحاد في الرياض

المواطن - مروة نبيل

حرصت الجماهير على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد التي وصلت، قبل قليل، إلى العاصمة الرياض.

الجماهير تستقبل بعثة العميد

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لاستقبال عدد من الجماهير للاعبي الاتحاد في الرياض، حيث حرصوا على تحفيزهم قبل مباراة الهلال.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الهلال، مساء يوم غد السبت، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بشكل هذا الموسم، حيث تلقى هزيمة واحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد الوحدة، ولكنه انتفض سريعًا وفاز على القادسية، لينفرد بالصدارة برصيد 22 نقطة.

على الجانب الآخر، ظهر العميد بمستوى مغاير عن المواسم الماضية، ونجح في احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الرابع.

شارك الخبر