شاهد .. الهلال يُطالب بركلة جزاء بعد عرقلة العليان

المواطن - محمد سمعه

طالب لاعبو نادي الهلال، الحكم ماجد الشمراني حكم مباراة أزرق العاصمة والوحدة بالجولة الثامنة، باحتساب ركلة جزاء للاعب مد الله العليان بعد عرقلته من قبل حارس الوحدة خلال أحداث الشوط الأول بين الفريقين.

ولجأ الحكم ماجد الشمراني إلى تقنية الفيديو، لكنه قرر عدم احتساب أي ركلة جزاء للاعب مد الله العليان.

وتمكن اللاعب ديمتري بيتراتوس من إحراز الهدف الأول لفريق الوحدة بالدقيقة السابعة مستغلًّا سوء التمركز الدفاعي من لاعبي الزعيم.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا من مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الهلال عرف طعم الفوز على الوحدة في 14 مباراة:

وتقابل الفريقان من قبل في 16 مباراة، عرف الزعيم الفوز في 14 منها، بينما تعادل الفريقان في مباراتين.

ويسعى فريق الوحدة إلى فك عقدة مباريات الأزرق، وتحقيق الفوز الأول له في تاريخ مواجهاته مع الزعيم ببطولة دوري المحترفين.

ويقود مباراة الهلال والوحدة الحكم السعودي ماجد الشمراني وسيعاونه كل من عبدالرحيم الشمري ومفرح آل حسن، بينما سيكون سلطان المكيري حكمًا رابعًا وعبدالله الحربي حكم فيديو ومحمد العبكري مساعد لـ حكم الفيديو.

وكان الزعيم انتصر يوم الاثنين الماضي على حساب نادي الرائد بهدف دون رد سجله المدافع علي البليهي في الجولة السابعة، أما نادي الوحدة فخسر من نادي الاتحاد بالجولة السابعة بنتيجة هدفين لهدف يوم الأحد الماضي.

الزعيم في الصدارة بفارق 3 نقاط عن الأهلي:

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نادي الوحدة بالمركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد ست نقاط.

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