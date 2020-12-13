شاهد .. الوحدة يستغل خطأ دفاعيًّا ويُسجل هدفًا في الهلال

المواطن - محمد سمعه

باغت نادي الوحدة، فريق الهلال ونجح في إحراز الهدف الأول بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، وذلك خلال مباراة الفريقين بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

د7’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@alwehdaclub1⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق ديمتري بيتراتوس .#الهلال_الوحدة pic.twitter.com/gEBOcssBXn — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 13, 2020

وتمكن اللاعب ديمتري بيتراتوس من إحراز الهدف الأول لفريق الوحدة بالدقيقة السابعة مستغلًّا سوء التمركز الدفاعي من لاعبي الزعيم.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا من مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتقابل الفريقان من قبل في 16 مباراة، عرف الزعيم الفوز في 14 منها، بينما تعادل الفريقان في مباراتين.

الوحدة لم يعرف طعم الفوز ضد الهلال:

ويسعى فريق الوحدة إلى فك عقدة مباريات الأزرق، وتحقيق الفوز الأول له في تاريخ مواجهاته مع الزعيم ببطولة دوري المحترفين.

ويقود مباراة الهلال والوحدة الحكم السعودي ماجد الشمراني وسيعاونه كل من عبدالرحيم الشمري ومفرح آل حسن، بينما سيكون سلطان المكيري حكمًا رابعًا وعبدالله الحربي حكم فيديو ومحمد العبكري مساعد لـ حكم الفيديو.

وكان الزعيم انتصر يوم الاثنين الماضي على حساب نادي الرائد بهدف دون رد سجله المدافع علي البليهي في الجولة السابعة، أما نادي الوحدة فخسر من نادي الاتحاد بالجولة السابعة بنتيجة هدفين لهدف يوم الأحد الماضي.

الهلال في الصدارة بجدارة:

ويحتل أزرق العاصمة المركز الأول في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نادي الوحدة بالمركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد ست نقاط.

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