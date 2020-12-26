شاهد.. تصادم عنيف وانقلاب عدد من المركبات في الرياض

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق وقوع حادث تصادم عنيف في حي السلي بالرياض.

المقطع التقطته كاميرا خلفية لمركبة، وأظهر اندفاع سيارة بقوة من الخلف، لتصطدم بمركبة أخرى أثناء السير؛ ما أدى إلى ارتباك كبير في الطريق.

وأدى التصادم إلى انقلاب عدد من المركبات، من بينها شاحنة لم تشارك في التصادم.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

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