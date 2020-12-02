شاهد .. رد فعل محمد نور بعد إهدار بانيغا لركلة جزاء

المواطن - محمد سمعه

أظهر اللاعب محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق، رد فعله، وذلك بعد إهدار الأرجنتيني إيفر بانيغا ركلة جزاء لنادي الشباب، في المباراة المقامة ضد العميد حاليًّا في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية.

محمد نور يحتسي كوبًا من القهوة:

وعرضت قناة “أبو ظبي” الرياضية اللاعب نور وهو يحتسي كوبًا من القهوة، بعد إهدار بانيغا لركلة جزاء بالدقيقة الـ54 من عمر المباراة.

وكان نادي الشباب نجح في العودة في المباراة وإحراز هدف التعادل في شباك الاتحاد، عبر نجمه الأرجنتيني كريستيان جوانكا مع بداية الشوط الثاني.

وجاء هدف الليث، بعد تمريرة عرضية أرضية متقنة من اللاعب عبدالله الحمدان لزميله جوانكا ليسجلها بالدقيقة الـ50، مستغلًّا خلو المرمى من حارس العميد مارسيلو غروهي.

نتيجة الشوط الأول بين الاتحاد والشباب:

وأنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراته أمام الشباب متقدمًا بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونجح رومارينيو في هز شباك نادي الشباب بالهدف الأول بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز.

وحاول الشباب، بعد ذلك إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، وذلك في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتقدم العميد بهدف نظيف.

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