شاهد .. رد فعل نور الدين بن زكري بعد ريمونتادا ضمك ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أظهر المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب نادي ضمك، رد فعله، وذلك بعد فوز ضمك ضد الأهلي اليوم السبت بنتيجة 4/ 3، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ابتسامة نور الدين بن زكري بعد الفوز على #الأهلي بنتيجة 4 – 3.#ضمك_الاهلي pic.twitter.com/RxsvvnnHLa — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 5, 2020

ورفع ابن زكري علامة النصر بإصبعه مع ابتسامة المنتصر، وذلك عقب قدوم الكاميرا إليه لرصد رد فعله، بعد الفوز العصيب لفريق ضمك على الأهلي.

أحداث مباراة ضمك ضد الأهلي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من الأهلي، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الغاني صامويل أوسو بالدقيقة الـ12.

وواصل الراقي ضغطه، حتى أضاف اللاعب أوسو الهدف الثاني لـ الأهلي بالدقيقة الـ18.

وقلص اللاعب إيميليو زيلايا الفارق محرزًا الهدف الأول لفريق ضمك بالدقيقة الـ25.

وتواصلت الإثارة حيث نجح الصربي فيجسا في إضافة الهدف الثالث لـ الراقي بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ضمك والأهلي بتقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني تواصلت الإثارة حيث عاد نادي ضمك وسجل هدفين عبر كل من زيلايا وفاروق شافعي من ضربتي رأس في الدقيقتين الـ75 والـ77.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي، باغت مازن أبو شرارة لاعب ضمك، الحارس محمد العويس حارس الأهلي ليسجل الرابع في مرماه لـ فارس الجنوب بالدقيقة الحادية والتسعين.

ضمك يصعد للمركز الـ15:

وبعد الفوز، أصبح رصيد ضمك 4 نقاط في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 13 نقطة.

وكانت مباراة ضمك ضد الأهلي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة.

شارك الخبر