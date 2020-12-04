شاهد.. سرعة تدفق سيول جبال أمرة جنوب غرب الرس

المواطن - الرياض

تدفقت السيول من جبال أمرة جنوب غربي الرس في منطقة القصيم بعد أمطار الخير والبركة التي هطلت على المنطقة صباح اليوم، فيما لا تزال الفرصة مهيأة للمزيد من الأمطار.

سيول جبال أمره جنوب غرب #الرس⛈ حكيت

تصوير نواف البشري. pic.twitter.com/8g0pOdmR3A — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) December 4, 2020

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرارية هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، القصيم، حائل والشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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