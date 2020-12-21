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شاهد .. مدرب الهلال غاضب من قرار الحنفوش والحكم يُصحح خطأه
احتسب ركلة جزاء لـ فيتو بعد العودة لتقنية الفيديو

شاهد .. مدرب الهلال غاضب من قرار الحنفوش والحكم يُصحح خطأه

2020/12/21
الساعة 6:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شاهد .. مدرب الهلال غاضب من قرار الحنفوش والحكم يُصحح خطأه رازفان لوشيسكو مدرب الهلال
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 تفاصيل لقطة تصادم مدافع القادسية مع لاعب الهلال
2 شكري الحنفوش يُصحح خطأه

أبدى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال غضبه وذلك بسبب عدم احتساب الحكم شكري الحنفوش ركلة جزاء للاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو في مباراة القادسية قبل أن يتجه الأخير لتقنية الفيديو ويُصحح خطأه باحتسابها.

تفاصيل لقطة تصادم مدافع القادسية مع لاعب الهلال

وكان المدافع ويليامز لاعب القادسية تدخل بكل عنف على قدم لوسيانو فيتو بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، ولم يحتسبها الحكم شكري الحنفوش ركلة جزاء وقرر احتسابها رمية تماس من خارج منطقة جزاء نادي القادسية، حيث التقطت عدسات الكاميرا لوشيسكو مدرب الأزرق وهو يشرب من قارورة المياه ويرفع يديه للسماء متعجبًا وغاضبًا من قرار الحنفوش.

شكري الحنفوش يُصحح خطأه

وبعد لحظات تواصل الحنفوش مع غرفة الفيديو التي أبلغته بوجود مخالفة فذهب الحكم للشاشة في أرضية الملعب، ليكتشف وجود ركلة جزاء لمصلحة الهلال، فصحح خطأه واحتسبها.

مباراة الهلال والقادسية

وتقدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لركلة الجزاء، ليُحرز منها الهدف الأول لـ الأزرق بالدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وفي وقت سابق، أطلق الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش تعليقًا مثيرًا على اختيار الحكم شكري الحنفوش لإدارة مباراة الهلال والقادسية المقامة حاليًا بالجولة الـ9 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد الدويش عبر حسابه في “تويتر” اليوم قائلًا: “لا أجد أي مبرر لشحن الحكم شكري الحنفوش ضد الهلال على خلفية ما فعله ضد النصر في لقاء الشباب، كل ما هو مطلوب منه أو من أي حكم مع الهلال أو غيره، تحري العدالة فقط، يا حكام العالم، دعوا كل فريق يخسر بأخطائه وليس بأخطائكم يفوز بفعله وليس فعلكم”.


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