شاهد .. مدرب الهلال غاضب من قرار الحنفوش والحكم يُصحح خطأه

المواطن - محمد سمعه

أبدى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال غضبه وذلك بسبب عدم احتساب الحكم شكري الحنفوش ركلة جزاء للاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو في مباراة القادسية قبل أن يتجه الأخير لتقنية الفيديو ويُصحح خطأه باحتسابها.

🎥 لقطة احتساب الحكم شكري الحنفوش ركلة جزاء للهلال بعد عودته لتقنية الفيديو "VAR".#القادسية_الهلال pic.twitter.com/tZWaxddGqu — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 21, 2020

تفاصيل لقطة تصادم مدافع القادسية مع لاعب الهلال

وكان المدافع ويليامز لاعب القادسية تدخل بكل عنف على قدم لوسيانو فيتو بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، ولم يحتسبها الحكم شكري الحنفوش ركلة جزاء وقرر احتسابها رمية تماس من خارج منطقة جزاء نادي القادسية، حيث التقطت عدسات الكاميرا لوشيسكو مدرب الأزرق وهو يشرب من قارورة المياه ويرفع يديه للسماء متعجبًا وغاضبًا من قرار الحنفوش.

شكري الحنفوش يُصحح خطأه

وبعد لحظات تواصل الحنفوش مع غرفة الفيديو التي أبلغته بوجود مخالفة فذهب الحكم للشاشة في أرضية الملعب، ليكتشف وجود ركلة جزاء لمصلحة الهلال، فصحح خطأه واحتسبها.

وتقدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لركلة الجزاء، ليُحرز منها الهدف الأول لـ الأزرق بالدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وفي وقت سابق، أطلق الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش تعليقًا مثيرًا على اختيار الحكم شكري الحنفوش لإدارة مباراة الهلال والقادسية المقامة حاليًا بالجولة الـ9 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد الدويش عبر حسابه في “تويتر” اليوم قائلًا: “لا أجد أي مبرر لشحن الحكم شكري الحنفوش ضد الهلال على خلفية ما فعله ضد النصر في لقاء الشباب، كل ما هو مطلوب منه أو من أي حكم مع الهلال أو غيره، تحري العدالة فقط، يا حكام العالم، دعوا كل فريق يخسر بأخطائه وليس بأخطائكم يفوز بفعله وليس فعلكم”.

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