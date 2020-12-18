شاهد .. مشجع لـ الهلال يُعاتب محمد كنو

المواطن - محمد سمعه

وجه مشجع لنادي الهلال عتابًا للاعب محمد كنو؛ وذلك بعد خسارة أزرق العاصمة في آخر مباراتين من فريقي الوحدة والفتح خلال 4 أيام.

وقال المشجع مازحًا ومعاتبًا كنو في مقطع فيديو متداول: “في واحد هنا معنا أهدر فرصة أمام الوحدة وأخرى أمام الفتح، وش رأيكم نغلق الباب ونشوف حل؟”.

رد فعل كنو بعد عتاب المشجع

وما كان من كنو إلا أنه ابتسم واحتضن المشجع بعد أن علم لاعب الهلال أن المشجع يمزح معه.

وفي وقت سابق، صُدم جمهور نادي الهلال، وذلك بسبب الأداء الباهت للفريق الكروي الأول في آخر مباراتين ضد فريقي الوحدة والفتح، حيث ودع الأزرق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الخميس بعد الخسارة من الفتح بنتيجة 2-0.

وأبدى جمهور الأزرق غضبه مؤخرًا على السياسة الفنية للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو حيث أبدوا غضبهم من عملية التدوير غير المبررة وصنع الكثير من التغييرات في تشكيلة الفريق.

3 أزمات تُطارد الهلال

وتُوجد 3 أزمات تُلاحق أزرق العاصمة خلال مشواره المقبل في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأزمة الأولى هي الغرور الذي وصل له ربما المدرب لوشيسكو حيث لم يُصحح أخطاء مباراة الوحدة في الدوري التي خسرها الأزرق، يوم الأحد الماضي، لتتكرر نفس الأخطاء في لقاء الفتح ويُودع الأزرق بسببها كأس الملك.

أما الأزمة الثانية فهي ضرورة توجه لوشيسكو لإجراء التدوير الصحيح الذي يُفيد الفريق بإراحة كل من الفرنسي بافيتيمبي جوميز والإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبيروفي أندري كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار، وإلا إذا استمر الفريق بنفس عناصره فسوف يخسر المزيد من النقاط بالفترة المقبلة.

والأزمة الثالثة هي عدم تجديد دماء الفريق حتى الآن بالصفقات المفيدة مع ارتفاع متوسط الأعمار بالفريق بشكل لافت للنظر، حيث يُوجد على سبيل المثال، المهاجم عبدالله الحمدان لاعب الشباب المرشح للانضمام إلى الهلال ليكون بديلًا للفرنسي جوميز.

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