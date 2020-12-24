شاهد.. مقاتلات التحالف تستهدف معدات الميليشيا الحوثية بمأرب والجوف

المواطن - الرياض

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن العديد من الغارات الجوية مستهدفة عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية لمدعومة من إيران وكذلك معداتها وعتادها العسكري، مع استمرار محاولاتها وعملياتها الإرهابية ضد المدنيين في مأرب والجوف.

فيديو | مقاتلات التحالف تشن عددا من الغارات الجوية على عناصر الميليشيا الحوثية ومعداتها العسكرية في #مأرب و #الجوف بـ #اليمن #الإخبارية pic.twitter.com/NqR1N79OF9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 24, 2020

ويأتي دعم التحالف بهذه العمليات ضمن عمليات الإسناد الجوي لأبطال الجيش الوطني اليمني في محافظتي مأرب والجوف.

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