شاهد .. هدف عالمي من سامي النجعي بشباك الرائد

تمكن اللاعب سامي النجعي، نجم نادي النصر، من إحراز هدف عالمي بـ مهارة فائقة في شباك نادي الرائد، وذلك ضمن المباراة المقامة حاليًّا في ثمن نهائي بطولة كأس الملك.
د67 هدف لـ النصر! ⚽#سامي_النجعي يُضيف الهدف الثاني.#النصر 2 : 0 #الرائد
#النصر_الرائد
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/6XF7n8vIpj
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020
وتسلم سامي النجعي الكرة ليقترب من منطقة دفاع الرائد ويُمرر الكرة من بين قدمي مدافع الرائد ثم يسددها بقوة معلنًا تقدم النصر في الدقيقة الـ67 بالهدف الثاني في شباك رائد التحدي.
سامي النجعي يُحرز ثاني الأهداف بعد أيمن يحيى:
وكان اللاعب أيمن يحيى تمكن من إحراز الهدف الأول لفريق النصر بالدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.
اشتباك بين حمدالله والغنام:
وفي وقت سابق، التقطت عدسات الكاميرا، لقطة اشتباك بالأيدي بين المغربي عبدالرزاق حمدالله واللاعب سلطان الغنام، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والرائد.
وبدأ الاشتباك عندما اقترب اللاعب المغربي من سلطان الغنام، ودفعه بكتفه لكن الغنام اعترض ودفعه بيده ليعود اللاعب المغربي ويمسكه بقوة من رقبته، ويزداد التوتر بينهما.
وعلق الناقد الرياضي محمد البكيري على اللقطة قائلًا: “بصراحة لقطة مؤسفة، ولا تليق من نجم كبير مع نجم شاب، وفي نادٍ كبير”.
بينما قال أحمد الوادعي المحلل التحكيمي لـ صحيفة “الجزيرة” : “كان يجب طرد حمدالله بعد سلوكه المشين، الذي مارسه مع سلطان الغنام، وأيضًا البطاقة الصفراء للغنام بسبب السلوك غير الرياضي، حكم الفيديو كان الواجب عليه إبلاغ الحكم بتلك المخالفة.