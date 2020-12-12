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شاهد .. وزير الرياضة يُودع بعثة ملف استضافة آسيا 2027
توسط الصورة الجماعية للبعثة المغادرة

شاهد .. وزير الرياضة يُودع بعثة ملف استضافة آسيا 2027

2020/12/12
الساعة 4:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شاهد .. وزير الرياضة يُودع بعثة ملف استضافة آسيا 2027 وزير الرياضة يودع البعثة المغادرة
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 وزير الرياضة ورئيس اتحاد القدم يودعان البعثة
2 5 دول تنافس لاستضافة كأس آسيا 2027

ودع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بعثة اتحاد القدم السعودي المغادرة من مطار الملك خالد الدولي وذلك لتقديم ملف استضافة السعودية لـ كأس أمم آسيا عام 2027 إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وزير الرياضة ورئيس اتحاد القدم يودعان البعثة

وحضر توديع البعثة رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الرياضة ورؤساء الأندية، وعدد من نجوم الكرة السابقين.

5 دول تنافس لاستضافة كأس آسيا 2027

وفي وقت سابق، أكد مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن 5 دول تقدمت بشكل رسمي لاستضافة البطولة القارية، وهي؛ السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان، وإيران.

وسبق أن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إبريل الماضي، عن تمديد مهلة تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر حتى 30 يونيو، بعدما كان الموعد النهائي في 31 مايو؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان المنتخب القطري آخر من توج بلقب البطولة الآسيوية التي أُقيمت في الإمارات عام 2019.

 


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