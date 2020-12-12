شاهد .. وزير الرياضة يُودع بعثة ملف استضافة آسيا 2027

المواطن - محمد سمعه

ودع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بعثة اتحاد القدم السعودي المغادرة من مطار الملك خالد الدولي وذلك لتقديم ملف استضافة السعودية لـ كأس أمم آسيا عام 2027 إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وزير الرياضة سمو الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يودع البعثة المغادرة لتقديم الملف الاسيوي ٢٠٢٧ ويتوسط الصورة الجماعية للبعثة #كأس_اسيا_2027 pic.twitter.com/xtvPEwIyzq — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 12, 2020

وزير الرياضة ورئيس اتحاد القدم يودعان البعثة

وحضر توديع البعثة رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الرياضة ورؤساء الأندية، وعدد من نجوم الكرة السابقين.

5 دول تنافس لاستضافة كأس آسيا 2027

وفي وقت سابق، أكد مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن 5 دول تقدمت بشكل رسمي لاستضافة البطولة القارية، وهي؛ السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان، وإيران.

وسبق أن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إبريل الماضي، عن تمديد مهلة تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر حتى 30 يونيو، بعدما كان الموعد النهائي في 31 مايو؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان المنتخب القطري آخر من توج بلقب البطولة الآسيوية التي أُقيمت في الإمارات عام 2019.

قناة 24 الرياضية توثق لحظات مغادرة بعثة الاتحاد السعودي لكرة القدم لتقديم ملف استضافة كأس اسيا 2027 بالسعودية #كأس_اسيا_2027 pic.twitter.com/Fsn0yYZrta — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 12, 2020

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