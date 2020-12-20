شباب الأهلي نادم على ضم كارلوس إدواردو !

المواطن - محمد سمعه

يُقدم اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو أداءً مخيبًا لـ الآمال مع فريقه شباب الأهلي الإماراتي، مما جعل تقارير إخبارية تتحدث عن ندم شباب الأهلي في التعاقد معه من نادي الهلال.

وكان إدواردو انضم لنادي شباب الأهلي بعد نهاية عقده مع نادي الهلال، ولكنه قدم مستويات متواضعة مع الفريق الإماراتي بإحرازه هدفًا وحيدًا خلال 451 دقيقة ولم يصنع أي هدف رفقة الفريق الإماراتي.

أرقام مخيبة لـ كارلوس إدواردو خلال 451 دقيقة لعب

وأكدت صحيفة ” الاتحاد الرياضي” الإماراتية على أن مستوى اللاعب البرازيلي المتواضع خيب آمال جماهير شباب الأهلي، مضيفة أن اللاعب البرازيلي الذي يُعد أغلى صفقة في تاريخ النادي لم يقدم المأمول منه خلال 451 دقيقة لعب، وبعد أن خاض 6 مباريات من أصل 10 في الدوري الإماراتي بالموسم الحالي.

مستوى إدواردو المتراجع يثير الجدل

وتسبب مستوى كارلوس إدواردو المتراجع في إثارة الجدل والتساؤلات حول السبب وراء هبوط مستواه مع الفريق رغم أنه كان لاعبًا سوبر مع نادي الهلال بالدوري السعودي.

يذكر أن إدواردو كان شارك مع نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في ديسمبر 2019 بقطر، حيث ساهم في احتلال الأزرق للمركز الرابع في البطولة العالمية.

وقالت تقارير صحفية مؤخرًا إن النصر يُفكر في ضم كارلوس إدواردو في حال رحل عن شباب الأهلي.

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