شراب العسل الوصفة المثالية للنوم السريع والمريح 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم، فإن شراب العسل سيكون مفيدًا لك، فبجانب أنه يمكن أن يكون فعالًا في علاج السعال ويعزز المناعة، فهو أيضًا يمكن أن يحسن نوعية النوم؛ بحسب ما أظهرت الدراسات.

وقال الدكتور رون فيسيندين، الذي عمل على الدراسة: إن العسل الخام يحتوي على نسبة مثالية من الفركتوز والجلوكوز لدعم الكبد، وهو العضو الذي يعمل بلا توقف أثناء عملية النوم، بحس موقع Daily Health Post الطبي.

وأوضح كيف أن تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من العسل الخام قبل النوم يساعدان على النوم بشكل أفضل، وذلك من خلال طريقتين.

1- بقاء مخزون الكبد ممتلئًا:

وتابع: الطريقة الأولى أنه يبقى الكبد ممتلئًا، فهو يضمن توفير كمية كافية من الجليكوجين في الكبد خلال الليل، وهو جزيء يعمل كمخزن للطاقة.

ويمكن للكبد ​​أن يخزن من 75 إلى 100 جرام من الجليكوجين في المتوسط، مع وجود اختلافات بين الرجال والنساء وأيضًا وفقًا لحجم الجسم، ويستهلك الشخص العادي 10 جرامات من الجليكوجين في الساعة منهم 6.5 جرام يستهلكهم المخ و3.5 جرام يستهلكهم القلب والكلى وخلايا الدم الحمراء.

وعندما يأكل المرء العشاء في الساعة 7:00 مساءً ويذهب إلى الفراش في منتصف الليل، يكون الجسم قد استهلك ما يصل إلى نصف مخزون الكبد من الجليكوجين، مما يترك كمية أقل من اللازم في وقت النوم البالغ 8 ساعات.

وتناول العسل قبل النوم يعيد تخزين الكبد بالجليكوجين ويضمن بقاء المخزون طوال الليل، وهو ما يساعدك على النوم المريح.

2- تعزيز هرمون النوم:

والطريقة الثانية هي أن العسل يعزز إفراز هرمون النوم، الميلاتونين، في الدماغ، وذلك عن طريق العملية التالية:

يؤدي شراب العسل إلى ارتفاع طفيف في مستويات الإنسولين، ويحفز الإنسولين إطلاق مادة التربتوفان في الدماغ، ويتم تحويل التربتوفان إلى السيروتونين، والذي يتحول بعد ذلك إلى الميلاتونين الذي يمنع في المقابل إفراز الإنسولين، وبالتالي يزيد من استقرار مستويات السكر في الدم أثناء الليل.

والميلاتونين ضروري للنوم الصحي، وهو يساعد على تقوية المناعة وتسهيل إعادة بناء الأنسجة أثناء الراحة، وبالتالي فهو لا يساعدك فقط على النوم بشكل أسرع، ولكنه أيضًا يشفيك بشكل أسرع وينعشك في اليوم التالي.

فوائد أخرى لـ شراب العسل:

ومن أبرز فوائد شراب العسل أنه عامل طبيعي مضاد للبكتيريا، وله خصائص كبيرة في التئام الجروح، ويستخدم تاريخيًّا في طب الطوارئ لقدرته على مكافحة العدوى، ويكافح حب الشباب، وينصح الأطباء بتناوله وإدخاله في الروتين الغذائي اليومي؛ لما له من فوائد متعددة.

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