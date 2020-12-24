شركة فرنسية تعمل على تحديد السلالة الجديدة من كورونا

المواطن - متابعة

ذكر الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية أن شركته تسعى إلى “تحديد” السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد؛ حتى يتسنى للقاحها الحماية منها.

وقال توماس لينغلباخ، رئيس شركة “فالنيفا”: إنه يتفهم المخاوف من السلالة الجديدة، لكنه يعتقد أن اللقاحات ستكون قادرة على الحماية من هذه السلالة أيضًا.

وأضاف لينغلباخ: “مثل كثيرين آخرين، سنحاول تحديد هذه السلالة من الفيروس، وجلبها إلى معاملنا وإجراء تجارب تحييد لها”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا ما سيفعله من يعمل الآن على النهج الخاص باللقاحات. في رأيي الشخصي، لن يضر ذلك بفعالية اللقاحات، ولكن لم تثبت البيانات ذلك أو تؤكده بعد”.

وشركة “فالنيفا” هي واحدة من الشركات السبع التي فازت بعقدٍ لمد بريطانيا بلقاح ضد فيروس كورونا.

وبدأت الشركة المرحلة الأولى من مرحلتي التجارب السريرية للقاحها، بعدما بدأت العمل فيه في إبريل (نيسان) الماضي.

وعلى لقاح فايزر بيونتيك، تعمل شركة “فالنيفا” على لقاح “يوقف النشاط” ويحتوي على الفيروس الكامل، بدل المادة الكيميائية الطبيعية، التي يطلق عليها اسم “آر إن إيه”.

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