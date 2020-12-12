المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شروط الاستفادة من ‏خدمة تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين.

وتضمنت الشروط: أن تلتزم المنشأة لمدة سنة كاملة بتوظيف المواطنين، وأن يكون نطاق المنشأة أخضر فأعلى، أو يكون راتب الموظف 4000 ريال فأكثر، وألا تكون الغرامة مسددة عند طلب الاستفادة من الخدمة.

وأشارت الوزارة إلى طرق الاستفادة من الخدمة وتشمل أن يقوم صاحب العمل بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، يقوم صاحب العمل باختيار خدمة الاعتراضات وتسوية مخالفات العمل من قائمة الخدمات الإلكترونية- خدمات المنشأة، يقوم النظام بالتحقق من وجود مخالفات على المنشأة المختارة من خلال الضغط على زر بحث.

وتشمل الشروط أيضًا أن يقوم صاحب العمل باختيار المخالفة المراد الاعتراض عليها أو طلب تسويتها ثم اختيار الخدمة المطلوبة، يقوم صاحب العمل بتعبئة بيانات التسوية وإرفاق الملفات الخاصة به “عقد العمل، شهادة التأمينات الخاصة بالموظف، شهادة التأمينات لعدد من المواطنين وغير المواطنين”، يقوم النظام بعرض رقم الاعتراض أو التسوية، وحالته لصاحب العمل، حيث إن إجمالي عدد الذين تم توظيفهم من خلال المبادرة 2225 مواطنًا.

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