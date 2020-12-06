صحيفة أمريكية: ترامب لم يهتم بتفشي فيروس كورونا وعدد القتلى من الشعب

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية: إن وباء فيروس كورونا وصل إلى ذروته في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي أصبح فيه سلوك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فظيعًا.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي تخلى عن مسؤولياته ولم يذكر علنًا بشكل غير مفهوم عن وفاة 3000 يوميًّا بسبب فيروس كورونا.

ترامب فاشل:

وأوضحت أن الرئيس ترامب كان قادرًا على إنقاذ سمعته من خلال إنهاء ولايته بإظهار القيادة والاهتمام فيما يتعلق باللقاحات، وإذا كان ترامب أظهر تعاطفًا مع الضحايا، فربما كان في وضع يكسبه حتى قدرًا ضئيلًا من الاحترام عند خروجه من البيت الأبيض.

وبدلًا من ذلك، كان ترامب منفصلًا تمامًا عن حقيقة انتشار الوباء الخارج عن السيطرة، وانشغل بأمور أخرى، مما يضمن أنه مع اقتراب 20 يناير، يصبح إرثه ليس له قيمة.

وأكد الصحيفة أنه في عهد ترامب، خفض الضرائب للأثرياء، وإبعاد الحلفاء، والتقرب من الخصوم، ومقتل حوالي 280 ألف أمريكي حتى الآن، بسبب فيروس كورونا.

لم نخسر:

وكان قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته خلال مشاركته في ولاية جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي: إنّه سيفوز في الانتخابات التي أعلن جو بايدن عن فوزه بها قبل نحو شهر.

وأضاف ترامب لمئات من المؤيدين الذين تجمعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا: “نحن نفوز في هذه الانتخابات، فيما أكد وسط الهتافات “سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا، نحن لم نخسر”.

وجاء ترامب إلى ولاية جورجيا دعمًا لمرشحَين جمهوريين في انتخابات فرعيّة تُعتبر حاسمة لتحديد الغالبية في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن.

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