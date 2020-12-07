صهر بوتين يشتري أسهمًا في شركة روسية للبتروكيماويات مقابل ثمن بخس

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أفاد تقرير صادر عن موقع استقصائي أن صهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اشترى أسهمًا تبلغ قيمتها 380 مليون دولار في شركة كيماويات روسية كبرى مقابل 100 دولار فقط، بعد زواجه من ابنة الرئيس الروسي كاترينا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اشترى كيريل شامالوف الأسهم في عملاق البتروكيماويات سيبور بسعر مخفض بشكل كبير بعد شهور من زواجه من ابنة بوتين الأصغر، وفقًا للتحقيق الذي أجراه موقع اي ستوريز.

أصغر ملياردير في روسيا:

وتعتبر الحياة الخاصة لبوتين سرية للغاية لدرجة أن الكرملين لم يؤكد أبدًا هوية بناته، على الرغم من أن الحكومة الأمريكية قد عينت شامالوف على أنه صهر بوتين.

وردًّا على أحدث التقارير، قال الكرملين: إن التحقيقات مع أسرة بوتين كانت أكاذيب لا يمكنها تحقيق هدفها.

وذكر التقرير الاستقصائي أن شامالوف اشترى 3.8 في المائة من حصة الشركة المذكورة سلفًا، مما يعني أن القيمة السوقية لأسهمه كانت حوالي 380 مليون دولار، ومع ذلك، فإن 100 دولار التي يزعم أنه دفعها تقل 3.8 مليون مرة عن هذه القيمة السوقية المقدرة.

وكان يعتقد أن الصفقة ساعدت في جعل شامالوف أصغر ملياردير في روسيا عن عمر يناهز 32 عامًا فقط.

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