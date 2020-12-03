صورة من سلمان الفرج تُلمح ببقائه في الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعطى سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، تلميحًا إلى اقترابه من تجديد عقده مع أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

وكان سلمان الفرج نشر صورة له مع زملائه بالنادي عبر خاصية Story في موقع “الإنستجرام” وبجانبها جملة ” أنا هلالي ومع الهلال بكل الأحوال”، لتعطي تلميحًا حول اقترابه بالبقاء في صفوف الأزرق.

كيف قيّم رئيس الهلال المفاوضات مع الفرج ؟

يذكر أن فهد بن نافل رئيس الأزرق كان قال في تصريحات للقناة الرياضية السعودية يوم السبت بعد تتويج الأزرق بنهائي كأس الملك، أن الأمور تسير بشكل جيد لتجديد عقد سلمان الفرج.

ونجح الأزرق في الفوز بثلاثية نظيفة، حيث بدأ الزعيم، المباراة ضاغطًا بكل قوته، حيث تمكن السوري عمر خربين من إضافة الهدف الأول للزعيم بضربة رأسية متقنة بالدقيقة الحادية والثلاثين.

وواصل الزعيم، ضغطه بكل قوة لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أزرق العاصمة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط نادي الهلال ليحرز الهدف الثاني عبر اللاعب سالم الدوسري من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة والأربعين.

وواصل الزعيم ضغطه الهجومي وسط تراجع من لاعبي الفتح ليُسجل اللاعب محمد كنو الهدف الثالث للفريق الأزرق بالدقيقة الـ53 بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة وجاءت له بعد تصويبة الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

الهلال في الصدارة بفارق نقطتين عن الشباب

وبعد الفوز، أصبح رصيد الأزرق 16 نقطة في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الفتح عند 10 نقاط بالمركز الرابع.

وقبل مباراة الهلال والفتح، كان النصر خسر من فريق أبها بنتيجة 2-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

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