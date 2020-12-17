صور.. تسجيل 5600 متطوع خلال أسبوع في الرياض

المواطن - الرياض

أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن أعداد المتطوعين المسجلين في منصة العمل التطوعي خلال الأسبوع الماضي في العاصمة الرياض تجاوزت الـ 5600 متطوع ومتطوعة، وذلك حسب آخر الإحصائيات الصادرة من الفعاليات التعريفية التي أطلقها الفرع وإحصائيات منصة العمل التطوعي.

واشتملت الفعاليات التي نظمها مركز التنمية الاجتماعية بالرياض على تخصيص 64 شاشة إلكترونية وأركان متنقلة في عدة مواقع للتعريف بخطوات الانضمام لمنصة التطوع مع إتاحة فرصة التسجيل للراغبين.

كما شملت الفعاليات تنظيم الورش التدريبية لتأهيل المتطوعين إلى جانب تنظيم الملتقيات الدورية التي تجمع الجهات التطوعية ذات العلاقة.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي خلال تكريمه لأكثر من 50 متطوعًا وبعض الجهات والقطاعات المشاركة في هذه الفعاليات أن أعداد المتطوعين المسجلين خلال الفترة القصيرة الماضية تؤكد على أن العمل التطوعي أصبح يحتل جانبًا كبيرًا في حياة معظم أفراد الشعب السعودي، متمنيًا من الجميع مواصلة العطاء لتحقيق رؤية المملكة الطموحة والوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة نهاية عام 2030م.

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