‎الرئيسية
آخر الاخبار
صور.. وفاة شخص في انقلاب شاحنة بعقبة الملك فهد بالباحة

صور.. وفاة شخص في انقلاب شاحنة بعقبة الملك فهد بالباحة

2020/12/21
الساعة 11:52 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
152
0
طباعة
صور.. وفاة شخص في انقلاب شاحنة بعقبة الملك فهد بالباحة
المواطن - محمد المقصّي - الباحة

أسفر حادث انقلاب شاحنة بعقبة الملك فهد في الباحة، عن وفاة أحد الأشخاص متأثراً بإصابته في الحادث.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن عمليات الهلال تلقت بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب مساء اليوم الأحد بعقبة الملك فهد بالباحة.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود انقلاب شاحنة من نوع دينه ووجود إصابة محتجزة بداخلها.

5554C863 77F1 4499 8309 AB6D228FDC4B

وتابع الزهراني أن فرق الدفاع المدني تولت فك الاحتجاز وبعد الكشف على الإصابة من قبل الفرقة الإسعافية اتضح أنه قد فارق الحياة.

وأهاب الزهراني المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ أو عن طريق تطبيق أسعفني عبر الأجهزة الذكية، لا قدر الله، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.  4D0EFCF6 82DA 4689 8F3B EA4E0337A6BF


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :