صياد فقير يصبح مليونيرًا بعد عثوره على قيء الحوت !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

عثر الصياد التايلاندي، ناريس سوانسانغ، 60 عامًا، على واحدة من أكبر قطع قيء الحوت في العالم، والتي تُقدر قيمتها بـ 3.2 مليون دولار.

ما هو قيء الحوت ؟

ويعتبر قيء الحوت أو العنبر كنزًا بحريًا وذهبًا عائمًا حيث يتم استخدامه لصناعة أغلى العطور في العالم، وقال ناريس إنه رأى كتلة تشبه الصخور التي تجرفها المياه على الشاطئ عندما كان يسير بجانب البحر جنوب تايلاند، لكن كان شكلها غريبًا بعض الشيء.

واتصل بأبناء عمومته لمساعدته في فحص هذا الاكتشاف غير المعتاد، ولدهشتهم، اكتشفوا أن هذه الكتلة ما هي إلا عنبر الحوت، وهو إفراز نادر من الحيتان تُستخدم كعنصر باهظ الثمن في إنتاج أغلى العطور مثل Chanel No5 لجعل رائحتها تدوم لفترة أطول.

وتأكدوا من اكتشافهم بعد أن اختبروه بولاعة، حيث قربوا النار من السطح ووجدوه يذوب على الفور مع إطلاق رائحة تشبه المسك.

وقال السيد ناريس إن وزن هذا العنبر يبلغ 100 كغم، مما يجعله على الأرجح أحد أكبر قطع قيء الحوت التي تم اكتشافها على الإطلاق، وقد اتصل به أحد رجال الأعمال ليعرض عليه 32 ألف دولار لكل كغم إذا ثبت أن العنبر عالي الجودة بدرجة كافية.

وتابع: أخبرني رجل الأعمال أنه سيأتي لفحص جودة العنبر لاحقًا وقد صدمني السعر، حتى جزء بسيط من هذا المبلغ كفيل بإسعادي حتى آخر العمر، مضيفًا أنه ينوي الذهاب للشرطة لتسجيل اكتشافه في حالة محاولة شخص ما سرقة المادة.

شارك الخبر