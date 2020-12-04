صينية اجنحة الدجاج مع البطاطس

صينية اجنحة الدجاج مع البطاطس من الذ الوصفات التي يمكن تحضيرها بأقل التكاليف والإمكانيات بجانب أن اجنحة الدجاج لها مذاق جميل ويفضلها الكثير من الناس ويمكن تحضيرها بأكثر من وصفة.

مكونات تحضير صينية اجنحة الدجاج

يتم تحضير وصفة صينية اجنحة الدجاج مع البطاطس يتم تجهيز مجموعة من المكونات التي من خلالها نقوم بتحضير الوصفة، وهذه المكونات هي:

كيلو من البطاطس. نصف كيلو من أجنحة الدجاج. نصف كيلو من عصير الطماطم. 4 ثمرات من الفلفل الرومي الملون، اخضر، اصفر، واحمر. 3 فصوص من الثوم المهروس. ثمرة بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى قطع صغيرة. ملعقة كبيرة من الملح أو على حسب الرغبة. ملعقة من الزعتر المجفف. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

طريقة تحضير اجنحة الدجاج بالبطاطس

بعد تجهيز المكونات بالكامل والتأكد من أنها متوفرة في المنزل نبدأ في التعرف على خطوات تحضير صينية اجنحة الدجاج مع البطاطس، حيث تعتبر هذه الوصفة من اسهل الوصفات التي تعطي طعم ومذاق جميل وتتشرب قطع البطاطس طعم الدجاج وصوص الطماطم، ويتم تحضيرها من خلال هذه الخطوات:

أولًا قبل أي شيء نقوم بغسل اجنحة الدجاج جيدًا ونقعها في وعاء كبير به كمية من الماء وملعقة من الملح والخل وعصير ليمونة ونتركها حتى يتم تحضير المقادير.

نبدأ في تقشير كيلو البطاطس ونقوم بتقطيعه إلى مكعبات متوسطة الحجم ونغسلها جيدًا.

بعد ذلك نقوم بغسل الفلفل الملون جيدًا ثم نقطعه إلى مكعبات صغيرة أيضًا.

نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة، ونضع فيها ملعقة كبيرة من الزيت وقطعة من الزبدة ونتركها حتى تسخن ونضع الاجنحة ونشوحها جيدًا حتى تأخذ لون ذهبي.

ثم نقوم بوضع الاجنحة جانبًا وفي نفس المقلاة نضع البصل ونشوحه جيدًا حتى يذبل ثم نضيف الثوم والفلفل ونستمر في التقليب.

بعد ذلك نضيف عصير الطماطم والتوابل والملح والفلفل ونقلبهم ونتركهم حتى تبدأ الصلصة في الغليان.

بعدما تغلي الصلصة نضع البطاطس ونتركهم معًا حوالي ربع ساعة.

بعد ذلك نضيف الأجنحة المحمرة ثم نتركها تغلي خمسة دقائق ثم نغطي الوعاء وندخله في الفرن لمدة من عشر دقائق إلى ربع ساعة.

تقدم الوصفة مع طبق من الأرز الأبيض أو المكرونة المحمرة.

مكونات صينية بطاطس بالكبدة والقوانص والأجنحة

أيضًا عندما نقوم بتحضير صينية اجنحة الدجاج مع البطاطس بإضافة الكبد والقوانص ونقوم بدمج هذه المكونات معًا سوف نحصل على وصفة لذيذة وشهية من هذه المكونات، سوف يبدو لك في البداية أن الوصفة غريبة بعض الشيء ولكن عند تجربتها سوف تحبها جيدًا، ومكوناتها هي:

كيلو من الكبد والقوانص الطازجة. نصف كيلو من الأجنحة الطازجة. نصف كيلو من البطاطس. ثمرة واحدة من الطماطم مقطعة إلى شرائح. ثمرة من الفلفل الأخضر. عدد 2 فص ثوم المفروم. ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. توابل دجاج. ربع ملعقة من البابريكا. ربع ملعقة من القرفة. ثلاث ملاعق من معجون صلصة الطماطم.

طريقة تحضير اجنحة الدجاج بالكبد والقوانص

بعد تحضير جميع المكونات سوف يذكر لنا موقع المواطن الخطوات اللازمة التي من خلالها سوف تحصل على الذ صينية اجنحة الدجاج مع البطاطس والكبد والقوانص، وهي:

أولًا نقوم بتنظيف الكبد والقوانص جيدًا تحت الماء الجاري ثم نضعهم في مصفاة لتصفية المياه الزائدة.

بعد ذلك نغسل الأجنحة جيدًا ونتركها في وعاء به ماء القليل من الملح والخل والليمون ونتركها لمدة نصف ساعة على الأقل.

نقوم بغسل البطاطس وتقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

في مقلاة نقوم بوضع القليل من الزيت أو الزبدة ونضع الكبدة لتشويحها ثم نزيلها من المقلاة ونتكها جانبًا.

بعد ذلك نكرر نفس الخطوة مع الأجنحة نقوم بتشويحها جيدًا في القليل من الزيت.

وفي نفس المقلاة نضع البصل ونقلبه حتى يذبل ثم نضيف الثوم والفلفل ونستمر في التقليب.

بعد ذلك نضيف البطاطس المقطعة ونقلبها مع البصل والثوم لمدة خمس دقائق ثم نبدأ في إضافة الكبد والقوانص والأجنحة.

نبدأ في تتبيل الوصفة من خلال وضع التوابل المشكلة ثم البابريكا والقرفة والملح والفلفل ونقلبهم جيدًا.

نضع 3 ملاعق معجون الصلصة المتوفر لدينا في نصف كوب من الماء ونقلبهم جيدًا ثم نقوم بتوزيعها على الصينية ثم نضيف شرائح الطماطم وندخلها إلى فرن ساخن.

نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة ثم تقدم ساخنة مع الأرز.

مكونات طاجن الأجنحة في الفرن

تعتبر هذه الوصفة من أسهل الطرق التي من خلالها يتم تحضير الاجنحة والبطاطس، فهي يتم رصها على البارد ونقوم بادخالها الفرن فورًا دون تشويح أو تحضير شيء على النار، ومكوناتها هي:

نصف كيلو من أجنحة الدجاج. نصف كيلو من البطاطس. بصلة كبيرة الحجم. 2 فص من الثوم المهروس. ملعقة كبيرة من معجون الصلصة. زيت نباتي. شرائح من الطماطم. ملح وفلفل. بهارات.

تحضير طاجن الأجنحة بالبطاطس في الفرن

طريقة تحضير صينية اجنحة الدجاج مع البطاطس في الفرن تتم من خلال هذه الخطوات:

أولًا نقوم بغسل الاجنحة جيدًا.

نقشر البطاطس ونقطعها إلى شرائح ليست رقيقة وليست سميكة.

والبصل والطماطم يتم تقطيعهم شرائح مثل البطاطس تمامًا.

في وعاء نضع القليل من الملح والفلفل والتوابل والزيت ونضع فيه البطاطس والبصل والطماطم لتتبيلها.

نكرر الخطوة السابقة ونضع الاجنحة بدلًا من البطاطس ونقلب جيدًا.

نحضر صينية متوسطة الحجم وفيها نقوم برص البصل والبطاطس ثم نضع الطماطم وفصوص الثوم.

بعد ذلك نقوم برص الأجنحة على وش الصينية ثم نضعها في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة إلا ربع.

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