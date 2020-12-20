‎الرئيسية
جديد الأخبار
ضبط مخالفات في محلات بيع منتجات التبغ بالخرج
منها 250 نكهة معسل إلكترونية متنوعة الأحجام

ضبط مخالفات في محلات بيع منتجات التبغ بالخرج

2020/12/20
الساعة 9:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
21
0
طباعة
ضبط مخالفات في محلات بيع منتجات التبغ بالخرج
المواطن - الخرج

شاركت الجمارك السعودية مع الجهات ذات العلاقة، في الحملة الميدانية المشتركة لرصد مخالفات عدد من محلات بيع منتجات التبغ بمدينة الخرج.

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أنه نتج عن الحملة الميدانية ضبط عددٍ من المنتجات لا تحمل أختامًا ضريبية وفقًا للأنظمة واللوائح.

وقالت الجمارك: إنه تم ضبط 250 نكهة معسل إلكترونية متنوعة الأحجام، و400 كيلو معسل منوع، وأيضًا 100 كيلو تنباك، وجميعها منتجات لا تحمل أختامًا ضريبية.


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :