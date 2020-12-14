ضبط 24 منشأة مخالفة لقواعد وضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه

المواطن - واس

نفذت وزارة التجارة 2,343 جولة تفتيشية على شركات ومؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية بجميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي وذلك للتحقق من التزام المنشآت بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة وإكسسواراتها.

ويعد عدم وضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه مخالفة تستوجب فرض عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة وذلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأسفرت نتائج الجولات الرقابية للوزارة عن ضبط 24 منشأة مخالفة وبذلك تبلغ نسبة المنشآت الملتزمة 89% ونسبة المنشآت المخالفة 11% من إجمالي المنشآت.

وتأتي جولات وزارة التجارة تطبيقاً للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه للتحقق من التزام المنشآت وحماية المستهلكين وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، وشركة المياه الوطنية.

وتعمل هذه الجهات المعنية على تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بالمملكة بحيث يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة ترشيد استهلاك المياه في المنتج بسهولة ويسر.

وتقوم وزارة التجارة وفقاً لاختصاصاتها بمراقبة التزام منافذ بيع الأدوات الصحية ومباشرة بلاغات المستهلكين على المنشآت غير الملتزمة بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات المحددة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه وهي (الخلاطات “الصنابير”، والمراحيض، وخلاطات ورؤوس المراوش، وخلاطات الشطاف، والمبولة) من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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