ضمك يُحقق فوزًا قاتلًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد أبها ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق أصحاب الأرض لفوز في الوقت القاتل، ليخطف ثلاث نقاط هامة.

تعادل ضمك ضد أبها

وبدأت مباراة ضمك ضد أبها التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وتمكن الفريق الضيف من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق فقط.

وحصل أبها على ركلة ركنية، ونجح من خلالها كريم عواضي في تسجيل الهدف الأول من كرة رأسية مميزة، واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك مجددًا، قبل أن يتمكن ضمك من إحراز التعادل في الدقيقة 37.

ونفذ سيرجيو فيتور كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء بشكل مميز، ليهز شباك الفريق الضيف بهدف رائع، ولم ينجح أي فريق في تسجيل هدف جديد، لينتهي الشوط الأول من مباراة ضمك ضد أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة 1/1.

فوز قاتل في دوري محمد بن سلمان

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد خلال أحداث الشوط الثاني، وسط تحفظ دفاعي، ليستمر التعادل الإيجابي مخيم على نتيجة مباراة ضمك ضد أبها حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

واستغل مازن أبو شرارة كرة عرضية في اللحظات الأخيرة، ليسدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء، ويهز شباك الفريق الأبهاوي بالهدف الثاني عند الدقيقة 94، لتنتهي مباراة ضمك ضد أبها بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الـ15، فيما تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة في المركز الـ11.

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