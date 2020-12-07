طريف تسجل أعلى كمية أمطار اليوم

المواطن - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محطاتها للرّصد الهيدرولوجي سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الاثنين بتاريخ 22/ 04/ 1442هـ في طريف بالحدود الشمالية.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين كميات هطول الأمطار اليوم على بعض المناطق، وجاء كما يلي:

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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