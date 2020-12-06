طريقة تتبيل الكبده البانيه

الكبده البانيه من أجمل الأكلات التي يحبها العديد من الناس خاصةً عندما يتم تقديمها مع سلطة الكبدة أو المخ البانيه، وبالتالي يبحث الكثير من الناس عن طريقة تتبيل الكبده البانيه حيث تتبل بطريقة معينة.

مكونات تتبيل الكبده البانيه

تتبيل الكبده البانيه من أكثر الخطوات أهمية في تحضير طبق شهي ولذيذ من الكبدة المقلية، حيث أن هذه المرحلة هي التي تقضي على الزفارة والرائحة الغير جيدة في اللحوم بشكل عام، لذلك يتم البحث عنها كثيرًا لأن زفارة الكبدة أمر يعاني منه الكثير من النساء، ويتم تتبيلها من هذه المكونات:

ملعقة طعام كبيرة من الثوم المهروس. ربع كوب من عصير الليمون. ملح طعام أبيض على حسب الرغبة. ربع ملعقة صغيرة من الكمون. ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. كمية الكبدة التي تريدي تتبيلها.

طريقة تحضير تتبيلة الكبدة البانيه

بعد تجهيز مكونات التتبيلة الخاصة بالكبدة نبدأ في التحضير من خلال خطوات سهلة وبسيطة وتتم عن طريق موقع المواطن التي يذكر لنا طريقة تتبيل الكبده البانيه وهي:

أولا نتأكد من غسل الكبدة جدًا وتركها في المصفاة حتى تصفى الماء تمامًا.

في بولة متوسطة الحجم نضع الخل والليمون والثوم ونقلبهم جيدًا ومن ثم نضع الملح والفلفل والتوابل والكمون ونقلب الخليط جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع الكبدة الشرائح في التتبيلة ونقلبهم جيدًا بحيث تصبح كل شريحة من شرائح الكبدة بها القليل من التتبيلة الخاصة بها.

نقوم بتغطية البولة ونتركها في الثلاجة حوالي ساعة على الأقل فكلما زادت المدة كلما أصبحت ذو طعم اشهى وأجمل.

مكونات الكبدة البانيه

بعد تتبيل الكبدة البانيه نبدأ في تحضير خطوات ومكونات تنفيذ الوصفة، حيث يتم تتبيل الكبدة ووضعها في الثلاجة فترة من الزمن، ومن هذه المكونات:

نصف كيلو من الكبدة الشرائح المتبلة. اتنين ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض. 2 ملعقة كبيرة من الردة. ملح وفلفل اسود على حسب الرغبة. بهارات. بابريكا. زيت نباتي للقلي. بقدونس.

طريقة تحضير الكبدة البانيه

نبدأ في تحضير خلطة تحمير الكبدة بعد ترك الكبدة المتبلة في الثلاجة حوالي ساعة لتتشرب التوابل والملح والخل وتصبح ذو مذاق وطعم جميل وسهلة النضج والتسوية، حيث يعمل الخل والليمون على تسريع تسوية اللحوم، وهذه الطريقة هي:

في وعاء كبير نقوم بوضع الدقيق والردة معًا.

نقلب الخليط جيدًا ونضع عليهم القليل من الملح والفلفل الأسود والتوابل والبابريكا ونقلبهم جيدًا معًا.

هذه الخطوة سوف تجعل طبقة البانيه الموجوده على الكبدة مملحة ومتبلة وذو طعم رائع وجميل.

في مقلاة كبيرة نضع كمية من الزيت ونضعها على نار متوسطة حتى تسخن.

نخرج الكبدة من الثلاجة ونبدأ في وضع الكبدة شريحة شريحة في الدقيق والردة المتبلة.

نحرص على تتبيل شريحة الكبدة بالكامل في الدقيق واردة ونضعها في الزيت وهو ساخن.

نتركها ونقلبها على الجانبين حتى تصبح ذو لون ذهبي.

نرفع الكبدة من الزيت وضعها على البقدونس وبالهنا.

يتم تقديم هذه الوصفة مع سلطة الكبدة بلسان العصفور وطبق من سلطة الطحينة وبالهنا والشفا.

مكونات تحضير سلطة الكبدة بلسان العصفور

بعد معرفة طريقة تتبيل الكبده البانيه يجب معرفة الطبق الجانبي الشهير التي يقدم بجانبها ويباع في أشهر المطاعم والمحلات، ويتم تحضيرها من خلال هذه المكونات:

ربع كيلو من الكبدة مقطعة صغير. ثمرة واحدة من البصل المفروم. فص واحد ثوم مهروس. نصف كيلو من لسان العصفور. ملعقة كبيرة من الخل. عصير ليمونة كاملة. كوب من عصير الطماطم. ملعقة واحدة من معجون صلصة الطماطم. ملعقة واحدة صغيرة من الكمون البودرة. ملعقة من البهارات. كوب واحد من شوربة اللحم. ملح على حسب الرغبة. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة تحضير سلطة الكبدة

بعد قراءة قائمة المكونات والتأكد من أنها متوفرة بالكامل في مطبخك نبدأ في اتباع الخطوات التي في نهايتها سوف نحصل على طبق سلطة الكبدة بلسان العصفور الشهية واللذيذة، وهذه الخطوات هي:

في طاسة على النار نضع القليل من الزيت ونتركها حتى تسخن.

نضع الكبدة المقطعة مكعبات صغيرة ونشوحها جيدًا.

بعد ذلك نبدأ في وضع البصل المفروم ونقلبه حتى يذبل.

تجنبي وضع الثوم مع البصل لأن الثوم سريع التسوية وسوف يغمق لونه سريعًا، ضعيه بعد ما يذبل البصل ونشوحهم جيدًا معًا.

بعد ذلك نضيف باقي المكونات من الخل والليمون والملح والفلفل والبهارات والكمون ونقلبهم جيدًا، ونتركهم حوالي خمس دقائق معًا لصبح البصل ناضج تمامًا وذو لون ذهبي فاتح.

نترك البصل والكبدة جانبًا بعد رفعها من على النار ونبدأ في تحضير لسان العصفور

في وعاء آخر على النار نضع القليل من الزيت ونضع لسان العصفور ونقلبه جيدًا حتى يتم تحمير لسان العصفور ويصبح لونه ذهبي.

نضيف بعد ذلك الملح والفلفل حسب الرغبة ثم نقلبهم معًا وبعد ذلك نضيف الصلصة وشوربة اللحم ونقلبهم معًا ونتأكد من أن الملح مظبوط.

نترك الخليط معًا حتى يتم دخول لسان العصفور في مرحلة النضج وتتشرب كمية الشوربة إلى حد ما.

بعد ذلك نضع الكبدة المشوحة مع البصل والثوم على وجه لسان العصفور ونتركهم معًا حتى يصبح لسان العصفور ناضج بشكل كامل.

يمكنك وضع لسان العصفور في طاجن فخار وعليه الكبدة ونضعه في الفرن لمدة تلت ساعة.

ويقدم مع الكبدة البانيه.

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